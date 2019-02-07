Стало відомо, які острова СРСР хотів віддати Японії – ЗМІ

Операцію планували США.



Влада США розробляли в 1955 році план за передачу Японії островів Шикотан і Хабомаї, повідомляє японський телеканал NHK, посилаючись на секретний документ ЦК КПРС.

У розпорядження журналістів потрапив документ під назвою Політичні і економічні заходи щодо Японії на найближчий період після відновлення з нею дипломатичних відносин. У ньому нібито йде мова про те, що якщо відносини країн почнуть розвиватися сприятливо, то радянська сторона могла б передати Японії два острови Південних Курил.

При цьому в документі підкреслюється, що Японія повинна була відмовитися від розміщення іноземних військових баз на островах. Відзначається також, що передача Шикотана і Хабомаї допоможе посилити вплив СРСР на Японію і послабити зв’язку азіатської країни з США.