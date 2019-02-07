У Венесуелі розбився бойовий вертоліт Мі-35 російської збірки

Проходили військові навчання.



У Венесуелі В ході військових навчань розбився бойовий вертоліт Мі-35 російської збірки. В результаті інциденту постраждали п’ятеро людей. Вони були доставлені в лікарню з множинними травмами.

При цьому невідомо, скільки всього членів екіпажу на борту. Також поки не розголошується причина краху.

Мі-35 – російський транспортно-бойовий вертоліт. Випускається як на експорт, так і для потреб Міноборони Росії.

Призначений для знищення бронетанкової техніки, вогневої підтримки підрозділів сухопутних військ, десантів і евакуації поранених, а також перевезення вантажів у кабіні і на зовнішній підвісці.