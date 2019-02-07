На ринку Європі вартість газу падає сильніше, ніж прогнозували в Росії

На головному торговельному майданчику Європи, де торгують газом, – голландської TTF – вартість «блакитного палива» на 2019 рік знизилася нижче прогнозу Мінекономрозвитку (МЕР) РФ.

Згідно з цим прогнозом, базовим рівнем ціни поставок російського природного газу в далеке зарубіжжя була визначена вартість у розмірі 232 доларів за тисячу кубометрів.

Однак за підсумками 5 лютого середньозважене значення форвардних контрактів до кінця 2019 року і спотових цін з початку поточного року знизилася до 230,8 доларів за тисячу кубометрів.

Між тим, ще на початку поточного газового року, який офіційно, до речі, розпочався 1 жовтня 2018 року, середньорічне значення форвардних контрактів на нинішній рік становила 298 доларів за тисячу кубометрів. В кінці грудня 2018 року цей показник виявився вже на рівні 257 доларів за тисячу кубів.

Консервативний варіант російського МЕР припускав, що середня ціна поставок у далеке зарубіжжя в 2019 році «устаканиться» приблизно на позначці 224,6 доларів за тисячу кубометрів.

Правда, деякі експерти вказують на те, що на поточний момент навіть консервативна оцінка виглядає вже досить оптимістично, так як у першій половині цього тижня ціна контракту на поставку природного газу «на день вперед» падала до 220 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше «Газпром» повідомляв, що партнери підприємства в Європі запросили на наступні 10 років постачання таких обсягів «блакитного палива», що перевищую нині існуючі можливості інфраструктури підприємства.

Нагадаємо, в певний момент в 2018 році частка Росії в європейському імпорті природного газу склала майже половину обсягів. Про це, зокрема, зазначалося квартальному звіті Єврокомісії (ЄК) щодо газових ринків ЄС, оприлюдненій в рамках Європейської газової конференції.

Поставки російського скрапленого природного газу (СПГ) в Європу зросли в четвертому кварталі 2018 року до 7,1 млн тонн у грудні з середнього значення в 6,7 млн тонн в місяць. Всього в 2018 році в ЄС було поставлено близько 50 млн тонн СПГ.