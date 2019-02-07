США закривають імміграційне представництво в Москві

Закриття призначено на 29 березня



Служба громадянства та імміграції США (USCIS) закриє відділення в Москві. Про це повідомляє служба громадянства та імміграції США.

“У зв’язку зі значним зниженням робочого навантаження USCIS остаточно закриє свій офіс у Москві 29 березня 2019 року. Останній день роботи офісу буде відкритий для публіки, а прийом заявок – 28 лютого 2019 року”, – йдеться в повідомленні.

Посольство США в Москві візьме на себе відповідальність за певні обмежені послуги, надані раніше USCIS для осіб, які проживають у Росії. Відділ у справах біженців USCIS буде нести основну відповідальність за розгляд справ біженців, представлених на співбесіду в регіоні.