У НАТО відповіли на вихід США і Росії з ракетного договору

З’явилася реакція Столтенберга.



Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг прокоментував вихід Вашингтона і Москви з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і розповів, як буде реагувати на це альянс.

В ексклюзивному інтерв’ю Euronews у Брюсселі Столтенберг зазначив, що НАТО не хоче нової гонки озброєнь.

«Ми не хочемо нової гонки озброєнь, і ми спробуємо переконати Росію повернутися до дотримання договору, – сказав Столтенберг. – Завершення процесу виходу передує шестимісячний період, протягом якого Росія може повернутися. Вона все ще може повернутися».

«Наша реакція буде зваженою, вона буде оборонної за її характером, і ми будемо вивчати не тільки військові наслідки, але й можливі нові ініціативи з контролю над озброєннями, – заявив генсек альянсу. – Але ми повинні зробити все, щоб у світі без договору про РСМД і з новими російськими ракетами НАТО було здатне забезпечувати стримування і оборону».

Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і радянським лідером Михайлом Горбачовим. Він забороняє виробництво, випробування і розгортання крилатих і балістичних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.