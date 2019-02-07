Китай створив серйозні проблеми для Газпрому в Європі

Незвичайне падіння цін на газ на головному хабі Європи може створити труднощі для Газпрому. Російський газ ризикує зіткнутися з серйозною конкуренцією зі скрапленим природним газом, у тому числі з США. Чому спотові ціни в Європі падають, коли на дворі зима, і впорається Газпром з новою загрозою?

На європейському ринку газу спостерігається незвична ситуація. Взимку сезонний попит на газ збільшується, а слідом і ціни на спотових майданчиках. Однак на цей раз вартість газу, навпаки, впала. За підсумками торгів 5 лютого середньозважене значення форвардних контрактів до кінця 2019 року і спотових цін з початку року опустилася до 230,8 долара за тисячу кубометрів.

Для порівняння: 1 жовтня 2018 року середнє значення форвардів 2019 року становила 298 доларів, а в кінці грудня 2018 року – 257 доларів за тисячу кубометрів.

Чому в умовах пікового попиту на газ в опалювальний сезон блакитне паливо так подешевшало в Європі?

Винен в цьому, як не дивно, Китай. «На спотові ціни в Європі впливають азіатські ринки. В Азії прийшли додаткові гравці. У четвертому кварталі 2018 року запустили четверту чергу «Ямал-СПГ», збільшилися потужності в Австралії, і в США з’явилися додаткові потужності по зріджуванню газу. В результаті склалася цікава ситуація. Китайці все більше купують СПГ, в січні навіть поставили новий рекорд по місячній закупівлі. При цьому ціни впали до 7 доларів за 1 млн британських теплових одиниць (БТО), тому що пропозиція йде ще більш масштабне», – пояснює провідний експерт Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков.

«Китай раніше оголосив про масштабний перехід з вугілля на газ і створив дуже сприятливі цінові умови для СПГ. Весь 2018 рік ціни трималися високі, тому що Китай, як пилосос, скуповував з ринку всі надлишки. Всі почали будувати СПГ-заводи під цей ринок збуту і під високі ціни. Але пропозиція стала наздоганяти підвищений попит у Китаї, утворився надлишок. Все це і вплинуло на європейський ринок, що доводить, що ринок газу стає глобальним», – додає співрозмовник.

Так, у січні 2019 року Китай імпортував 6,55 млн тонн ЗПГ, поставивши новий рекорд за місяць. Попередній був у грудні 2018 року. Є думка, що Китай сам створив цей надлишок пропозиції СПГ і збив ціни. Китайські трейдери закупили занадто багато СПГ і не змогли знайти попит на весь газ усередині країни. Тому вони почали пропонувати блакитне паливо на внутрішній ринок за нижчими цінами, а також іноземним покупцям. Можливо, китайці перестрахувалися для того, щоб не повторити історію минулої зими, коли утворилася нестача газу. Але до цієї зими китайці підготувалися добре: заповнили газові сховища паливом і наростили імпорт.

У Європі ціни були нижче, ніж в Азії. Тому в 2018 році, наприклад, весь СПГ йшов в Китай, а Європі діставалося трохи. Тепер же цінова різниця на двох ринках згладилася, що призвело до збільшення поставок ЗПГ в Європу. Не дуже сувора зима і зростання пропозиції зробили свою справу: і так невисокі ціни на газ в Європі ще більше знизилися на спотових майданчиках.

«Ціни в Азії і в Європі вже не сильно відрізняються – різниця всього в 20-30 доларів за тисячу кубометрів газу. А коли ціни на СПГ в Азії і Європі не так сильно різняться, трейдингових компаній, які скуповують СПГ у США, вигідніше поставляти свій газ в Європу. Трейдери вибирають, куди їм поставляти виключно з економічних чинникам. Це конкуренція ринків. Тепер в Європу американський СПГ йде активніше», – додає Юшков.

Все це створює труднощі для Газпрому, для якого 2019 рік обіцяє бути більш складним, ніж минулий. У 2018 році газові ціни на споті в Європі були вище, ніж за контрактом з Газпромом. Тепер ситуація змінюється. «Часто виникає питання – дешевше придбати на спотової майданчику, куди приходить СПГ і норвезький газ, або у Газпрому в рамках довгострокового контракту? Інколи вигідніше купити на споті», – говорить Юшков.

Нагадаємо, що вартість російського газу за довгостроковими контрактами з європейцями залежить від нафтових цін з лагом в 6-9 місяців. Після падіння ціни на газ слідом за обвалом нафти в 2014 році намітилася зворотна тенденція. Російський газ з кожним роком дорожчав. У 2017 році, за даними самого Газпрому, середня вартість експортного газу зросла на 15,3% – до 181,5 долара за тисячу кубометрів, у 2018 році збільшилася майже на 23% – до 222,8 долара за тисячу кубометрів. І в 2018 році очікується зростання ціни, тому що в минулому році нафту доходила до 80 доларів за барель.

У базовому сценарії Мінекономрозвитку РФ на 2019 рік прописана середньорічна ціна 232 долари за тисячу кубометрів, а в консервативному – 224,6 долара. Вартість газу на споті вже впритул наближається до цін на газ за контрактом: у вівторок вона склала 220 доларів за тисячу кубометрів.

Все це загрожує заробітків Газпрому в Європі. Два роки поспіль Газпром ставив рекорди з експорту газу. У 2017 році поставив 194,4 млрд кубів газу, в 2018 році – 201,7 млрд кубів. В цьому році Газпрому буде набагато складніше утримати обсяги поставок на рівні 200 млрд кубів, не кажучи вже про те, щоб вийти на новий рекорд.

Перша проблема – це більш низькі газові ціни на споті порівняно з газпромівськими контрактами.

«Щоб утримати частку на ринку, Газпром може сам почати виходити на спотові майданчики. Електронні торги він вже випробував у 2017-2018 року з доставкою в голландський хаб», – говорить Юшков. Це буде, по суті, знижка для європейців. Хоча така гнучкість призведе до зниження поставок за довгостроковими контрактами.

Ще одна проблема, з якою може зіткнутися у Європі Газпром в цьому році, – це поганий відбір європейцями газу зі своїх підземних сховищ. По-перше, зима не дуже сувора в Європі. По-друге, споживач вибирає купівлю газу на споті, а не відбір з ПСГ (так як для закачування купували газ за більш високою ціною). «Це може призвести до того, що в європейських підземних сховищах до кінця опалювального сезону залишиться досить великий обсяг газу. Запаси в ПСГ європейських зараз вже більше, ніж вони були на ту ж дату минулого року», – говорить експерт ФНЕБ. Це означає, що після зими в 2019 році європейцям треба буде купувати менше газу для закачування в свої ПСГ.

Можливо, експорту російського газу зможе допомогти триваюче падіння видобутку в самій Європі. Вона падає у Нідерландів, у Великобританії, і проблеми з видобутком в 2019 році повинні розпочатися у Норвегії, каже Юшков.

Благополуччя Газпрому в Європі багато в чому також залежить від Китаю. «Якщо в Піднебесній почнеться новий етап переходу з вугілля на газ, то в Китаї з’явиться додатковий попит, який поглине ті додаткові потужності по СПГ, які були введені. І тоді ситуація повернеться до того, що було в 2018 році. Китай знову збере весь газ з ринку, як пилосос, ціни в Азії стануть високими. Такий сценарій був би сприятливим для ” Газпрому», – говорить Ігор Юшков.

В іншому випадку 2019 рік може запам’ятатися набагато більш жорсткою конкуренцією Газпрому з постачальниками СПГ. Газпрому доведеться змінюватися услід за ринком, пристосовуватися до нових умов, щоб зберегти свою частку ринку, у тому числі знижуючи ціни за рахунок торгів на споті.

«Рік буде цікавим з точки зору зміни конкуренції на європейському ринку. Але хоча б «Ямал-СПГ» не буде становити додаткову конкуренцію російському газу в Європі. Тому що цей проект отримає з Південної Кореї майже всі замовлені танкери, і вони зможуть відправляти хоча б частину свого газу на азіатські ринки. Особливо влітку, коли можна буде швидко проходити по Північному морському шляху», – зауважує Юшков.