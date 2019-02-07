Держсекретарем Минветеранов стала помічниця сина Порошенко

Помічниця народного депутата Олексія Порошенка (син глави держави

Петра Порошенка) Дараган Людмила призначена державним

секретарем Міністерства у справах ветеранів. Про це повідомляє агентство «Українські новини»

з посиланням на представника відділу забезпечення діяльності комісії з питань вищої

корпусу держслужби.

Іншими претендентами на посаду були безробітні Олександр

Бурдиян (зайняв друге місце) і Євген Кадиков, а також голова наглядової

ради благодійної організації «Благодійний фонд «пліч-о-Пліч в майбутнє»

Богдан Гнатковський.

Дараган є помічником-консультантом Олексія Порошенка і

координатором проекту «Україна — Солідарність — НАТО». У цьому проекті вона працювала

разом з міністром у справах ветеранів Іриною Фриз.

«Так, ми знайомі. Коли я працювала помічником, я і зараз працюю

помічником депутата, ми неодноразово перетиналися. Більше того, ми разом працювали

над проектом «Україна — Солідарність — НАТО», який є «околопартийным»

проектом, а Фриз була його лідером, його обличчям», — розповіла Дараган.

При цьому на питання про те, чи обговорювали вони з Фриз її участь

у конкурсі, новий державний секретар відповіла, що не знає думки міністра.

«Вона не висловлювала своє ставлення до моєї участі у конкурсі. Я, на жаль, не знаю

її стосунки», – уточнила Дараган.

До початку роботи на сім’ю Порошенко Дарган кілька скликань

Верховної Ради працювала на депутатів Романа Зварича та Григорія Заболотного. Крім

того, чотири роки тому вона балотувалася до парламенту за списком БПП, але не пройшла.

Раніше повідомляв, що прокурор Одеської області Олег Жученко отримав свою посаду завдяки дружбі і знайомству з Олексієм Порошенком.