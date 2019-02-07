В Україні троє громадян контролюють 6% ВВП — Світовий банк

Світовий банк представив дослідження про економічний розвиток України, результати якого свідчать про те, що в Україні активи трьох найбагатших фізичних осіб перевищували 6% ВВП країни в 2017 році, повідомив віце-президент Світового банку Сиріл Мюллер.

За його словами, в Україні відношення частки доходу найбагатших людей до ВВП майже в два рази більше, ніж в Росії і в три рази більше, ніж у Польщі. В США ця цифра становила 1,4%. Експерт також зазначив, що чим більше групи впливу, тим складніше проводити реформи, і Україні знадобиться 50 років, щоб досягти рівня Польщі, і 100 років, щоб наздогнати за рівнем доходів Німеччину. Серед основних факторів, що гальмують зростання України, віце-президент Світового банку назвав велику закредитованість і брак прямих іноземних інвестицій.

“Успадкований після фінансових криз 2009-2015 рр надлишок заборгованості підприємств досі заважає формуванню капіталу. Великі дисбаланси в державному секторі також не сприяють здійсненню капіталовкладень. Протягом 2008-2018 років частка державного боргу в сукупному внутрішньому кредиті зросла з 3% до 40%. Частка чистих вимог до центральних органів влади у ВВП зросла до 24%”, – прокоментував експерт.

Серед інших факторів Мюллер позначив: залежність від сировинних ринків і обмежену інтеграцію в глобальну економіку; запізніле початок реформ; гонитва за надмірними прибутками; недостатнє прагнення до верховенства права.

У Світовому банку вважають за необхідне провести в Україні чотири реформи: відкоригувати фіскальну політику так, щоб краще підтримувати приватний сектор; поліпшити логістику, включаючи перегляд тарифів на залізничні перевезення; скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських земель; зміцнити судову систему, антикорупційні інститути і здатність АМКУ виконувати закони і оптимізувати державну підтримку підприємств для мінімізації спотворення конкуренції.