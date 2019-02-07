У великих аеропортах Німеччини затримуються рейси

Проходить страйк.

В аеропортах Дюссельдорфа і Ганновера 7 лютого проходять страйки персоналу, які можуть призвести до затримок і запізнень рейсів. Профспілка Verdi закликав до страйку співробітників служби Aviapartner, що відповідає за підготовку літаків до вильоту, а також прийом і обробку багажу, повідомляє аеропорт Дюссельдорфа в середу, 6 лютого. Рекомендується в цей день перед вильотом перевірити інформацію про рейс.

Інформація про страйк, яка проходить з 3.00 до 11.00 за місцевим часом, надійшла несподівано, наголошується в заяві. В цей час припиниться вантаження багажу на рейси Lufthansa, Condor, Easyjet і інших авіакомпаній. В аеропорту Дюссельдорфа 7 лютого заплановано 580 прильотів і вильотів. У зв’язку зі страйком у цей день будуть працювати додаткові консультанти, який допоможуть пасажирам зорієнтуватися.

У Ганновері вантаження багажу припинена з 5.00 до 13.30 за місцевим часом. Вона торкнеться сім рейсів, повідомила представник місцевого аеропорту інформагентству dpa. За даними повітряної гавані, мова йде про вильоти в Амстердам, Париж, Копенгаген, Варшаву і Лондон. Ще 26 рейсів, також вилітають в цей час, страйк не торкнеться, оскільки їх обслуговує не Aviapartner.

Профспілка Verdi вимагає від власників Aviapartner, зокрема, виплачувати співробітникам так звану різдвяну премію і підвищити оплату за роботу вночі і у вихідні дні.