Франція вирішила виступити проти “Північного потоку-2”

ЄС хоче змінити законодавство.



Влада Франції вирішила підтримати зміну законодавства Євросоюзу, яке ускладнить будівництво російського газопроводу Північний потік-2.

Париж планує підтримати перегляд так званої газової директиви під час голосування в ЄС, запланованого на цю п’ятницю, йдеться в матеріалі.

“Ми не хочемо збільшувати нашу залежність від Росії і тим самим шкодити інтересам країн ЄС, таких як Польща і Словаччина”, – сказали в Парижі.

Єврокомісія прагне отримати узгоджений набір енергетичних правил ЄС, які будуть застосовуватися до морських трубопроводів, як це відбувається у випадку з наземними трубопроводами.

Брюссель буде перевіряти, чи відповідає трубопровід законодавства ЄС, немає ризику негативного впливу на внутрішній газовий ринок і чи не позначиться це негативно на безпеку поставок або конкуренції.

“Досі німці вважали Нідерланди, Бельгію, Австрію, Грецію та Кіпр своїми союзниками. Але цього недостатньо. Без Парижа федеральному уряду буде важко проголосувати так, щоб забезпечити його волю”, – йдеться в матеріалі.