Третій причетний до отруєння Скрипалів не вилетів з Британії після замасі, – ЗМІ

Третій імовірний причетний до отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії міг лишитися у Великій Британії на декілька днів після замасі.

Федотов мав полетіти з країни тім же рейсом, що й Чепіга з Мішкіним, проте в останній момент відмовився.

Газета The Telegraph зазначила, що номер паспорта Федотова відрізняється від номерів двох інших підозрюваних лише кількома цифрами.

The Telegraph зазначає, що роль Федотова у замасі поки що невідома. Він не потрапив на камери спостереження, на відміну від Чепіги та Мішкіна.