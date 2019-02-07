В Італії можна купити будинок за 1 долар

Є тільки одна умова.



Зараз все більше італійців мігрують у міста, а їх занедбані в селах будинки старіють і руйнуються. Щоб хоч якось врятувати італійські села від запустіння, господарі продають свої халупи по долару за штуку. Але за однієї умови: протягом трьох років там повинні зробити капітальний ремонт.

Хорошим прикладом може служити село Оллолай. Вона всіяна древніми церквами, фонтанами і пам’ятками, але найголовніше – вона розташована на березі Середземного моря. Але незважаючи навіть на це, її жителі масово їдуть, а населення стрімко скорочується.

Тут можна зустріти пропозиції за смішними цінами. Правда, ремонт в таких будинках може обійтися в суму близько 25 000$, що, однак, не відлякує потенційних покупців попит зростає.

У 2018 році кількість бажаючих придбати собі покинуту віллу досягла 5 тис. осіб. І це при тому, що поки планують продати тільки 100 будинків. Тому уряд вирішив «притримати коней» та торги тимчасово призупинити.

А в 2017 році Агентство державної власності Італії вже пропонував роздати понад 100 замків, фермерських будинків і монастирів власникам, які добровільно зголосилися перетворити їх на туристичні об’єкти.