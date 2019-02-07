СБУ зобов’язали відкрити справу проти депутата Івана Вінника

Іван Винник

Службу безпеки України зобов’язали внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий кримінальному злочині, скоєному депутатом від БПП Іваном Вінником. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва в кінці січня, повідомляє видання UA1.

Скаргу в суд подав колишній глава секретаріату комітету Верховної

Ради з питань національної безпеки і оборони Тетяни Блистів, яка ще

у грудні СБУ повідомила про скоєння Вінником правопорушення.

Як стверджує Блистів, під головуванням Винника 20 листопада

2018 року відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії Ради для проведення

розслідування відомостей за фактами розкрадання у Збройних Силах України та підриву обороноздатності

України в період з 2004 по 2017 роки. При розгляді питань порядку денного через

ЗМІ широкої громадськості демонстрували слайди із зображенням карти України без

Криму.

«Особливого цинізму даного злочину додає та обставина,

що Україна через дипломатичні місії та представництва вже майже 5 років на

міжнародній арені відстоює Автономну Республіку Крим як українську територію»,

– сказано в документі.

В таких діях Винника, на думку Блистів, простежуються

ознаки складу кримінального злочину, передбаченого статтею 110 Кримінального

кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність

України).

«Заявниця звернула увагу на те, що зараз СБУ розслідує

ряд подібних виробництв. Однак, на цей раз СБУ не порушило справу, досудове

слідство так і не почали. Через бездіяльність правоохоронців звернулася Блистів

у суд, який задовольнив її вимоги», – .

Раніше SKELET-info повідомляв, що голова парламентського комітету з питань оборони Сергій Пашинський і Винник хочуть відібрати державний «Київський автомобільний ремонтний завод» (КАРЗ).