Українцям заборгували майже 3 мільярди гривень зарплати

Українцям заборгували майже 3 млрд грн заробітної плати. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Таким чином, мова йде про суму 2645,1 мільйона грн, що на 11,7 % більше, ніж у минулому році. У Державній службі статистики також розповіли, в яких областях заборгованість по виплатах найбільша.

Зазначається, що найбільше працівникам повинні в Луганській області – 505,9 мільйона грн. На другому місці – Донецька область. Там працівники недоотримали 467,3 млн грн.

Трійку лідерів замикає Сумська область із заборгованістю 275,3 млн грн.

При цьому найменший рівень невиплат спостерігається в Чернівецькій, Закарпатській і Житомирській областях. Там працівникам недоплатили 139 тисяч грн, 3,16 мільйона грн і 6,3 мільйони грн відповідно.

Якщо порівняти з 2018 роком, то заборгованість становила 2365,4 мільйона грн, що, у свою чергу, на 32,2 % більше, ніж у 2017 році.