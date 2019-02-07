Член Вищої ради правосуддя Тетяна Малашенкова: антиукраїнська діяльність

Громадськість критикує конкурси, які проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів, в першу чергу за те, що Комісія протягує конкретних осіб незалежно від фактів їх недоброчесности.

До таких конкурсантам з сумнівною репутацією, але з гарантованим місцем в списку переможців, відносяться і діючі члени Вищої ради правосуддя, 4 з яких беруть участь у конкурсі у Верховний Суд.

Знайомтеся, член Вищої ради правосуддя, другий секретар дисциплінарної палати – Тетяна Михайлівна Малашенкова. До складу Вищої ради юстиції, який потім став Вищою радою правосуддя, Тетяна Малашенкова була делегована за квотою Президента.

На парламентських виборах у 2014 році нинішня членкиня ВСП висувалася в народні депутати від «Блоку Петра Порошенка». Але 85 місце не дало їй можливості потрапити в парламент. До речі, претендувала на депутатство вона до 26.03.2016, коли за зверненням партії її реєстрацію в списку скасували.

До того ж в 2016 році президент Порошенко присвоїв їй звання “Заслужений юрист України”.

З 2017 року Тетяна Михайлівна отримала широкі повноваження в органі – Голови Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя. Саме ця комісія приймає рішення про покарання чиновників судової адміністрації.

На посаді члена Вищої ради правосуддя вона запам’яталася хіба тим, що разом з іншими членами Ради покривала суддів Майдану. Завдяки їй покарання уникли такі судді, як: М. Чаус, М. Ластовка, Б. Санін, Тобто Аблов, С. Захарчук, Д. Валігура, Л. Кизюн, А. Гриненко, С. Кушнір та інші. До речі, прокурори, які розслідують справи Майдану, подали десятки скарг на суддів, які покривають своїх колег. Малашенкова повертала такі скарги, і Сергій Горбатюк написав їй листа, де звернув увагу на неправомірність повернення скарг. Крім того, її викликали на допит у справах щодо суддів Майдану. Це було сприйнято нею як тиск і Вища рада правосуддя терміново прийняв рішення про неприпустимість таких дій прокуратури. Тобто Малашенкова вирішила, що ходити на допити – це «не царська справа».

Юрист Порошенко причетна і до переслідування неугодних суддів. Малашенкова брала участь у розправі над відомою суддею-викривачем Ларисою Гольнік, а також суддею Віталієм Радченко, який дозволив обшук у одіозного Павла Вовка.

Зарплата у Тетяни Михайлівни не завжди була такою високою. Приміром, у 2016 році ВСП їй офіційно виплатив лише 298 148 грн. У 2015-му сукупний дохід становив 187 602 грн, про це свідчить паперова декларація.

У власності кандидата перебуває дві земельні ділянки в межах Київської області сумарною площею 0,25 га.

Цікаво, що земельну ділянку в с. Перше Травня Обухівського району вона отримала безкоштовно, а сусідні земельні ділянки належать співвласнику її компанії Багрію К. та його родичам Багрій Л. А. Схеми «безкоштовної» отримання землі під Києвом завжди були «брудними». Дуже схоже, що ці ділянки отримані в результаті саме таких схем.

Також Тетяна Михайлівна записала в декларацію три квартири в Києві й одну в Тернополі. Найбільша з них має площу 107,6 кв. м і коштувала в 2011 році захмарну за тодішніми мірками суму 1,16 млн грн. Зараз це власність неповнолітнього сина.

Квартира ще більшою площею, яку ви, правда, не знайдете в декларації Тетяни Малашенкової, належить її матері. У 2016 році Марія Малашенкова придбала квартиру площею 122,8 кв. м в столичній новобудові.

Втім, квартири – не єдине майно, яке обійшлося в копієчку. Тетяна Малашенкова та її чоловік Володимир Бойко придбали елітний позашляховик Land Rover Sport в 2017 році. Автомобіль коштував 1,2 млн грн.

В автопарку сім’ї є ще три автомобіля. Lexus RX 350 з 2014 року, Hyundai Elantra і Honda Civic.

Цікаво й те, що, за нашими даними, Тетяна Малашенкова дуже тісно спілкується з членом Вищої кваліфікаційної комісії Сергієм Прилипко, який в свою чергу пішов на вибори члена Вищої ради правосуддя. Очевидно, що потрібні люди будуть не тільки у Верховному суді, але і у Вищій раді правосуддя.

Співбесіда з Тетяною Малашенкової відбудеться 6 лютого, а остаточне рішення про свою перемогу в конкурсі вона отримає до президентських виборів.

Це ключове, що зараз забезпечує Кваліфікаційна комісія – формування ключових органів судової влади має завершитися в каденцію Петра Порошенка. Чому? Відповідь очевидна.