П’яний американець намагався переїхати сина машиною за відмову помитися

Поліцію викликали перехожі.



Житель штату Флорида намагався задавити свого сина автомобілем, так як дитина відмовлявся митися.

Повідомляється, що в поліцію про подію заявили очевидці. Вони почули дитячі крики і шум двигуна автомобіля, а потім побачили дитину, яка тікає від машини, за кермом якої був його батько. Дитина забіг у будинок одного з очевидців і попросив про допомогу.

Як повідомила поліція, дитина заявляє, що до інциденту батько його неодноразово умовляв прийняти ванну і помитися. Після багатьох відмов батько дитини вирішив вдатися до виховним заходам – відшмагати сина ременем. Дитина втекла з дому, після цього батько погнався за ним на своєму автомобілі.

Передбачається, що батько дитини перебував у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, а на момент арешту не міг стояти і пересуватися самостійно. Йому пред’явлені звинувачення в домашньому насильстві із застосуванням зброї, а також у наданні опору поліцейським.