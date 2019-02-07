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П’яний американець намагався переїхати сина машиною за відмову помитися

07.02.2019

Пьяный американец пытался переехать сына машиной за отказ помытьсяПоліцію викликали перехожі.

Житель штату Флорида намагався задавити свого сина автомобілем, так як дитина відмовлявся митися.

Повідомляється, що в поліцію про подію заявили очевидці. Вони почули дитячі крики і шум двигуна автомобіля, а потім побачили дитину, яка тікає від машини, за кермом якої був його батько. Дитина забіг у будинок одного з очевидців і попросив про допомогу.

Як повідомила поліція, дитина заявляє, що до інциденту батько його неодноразово умовляв прийняти ванну і помитися. Після багатьох відмов батько дитини вирішив вдатися до виховним заходам – відшмагати сина ременем. Дитина втекла з дому, після цього батько погнався за ним на своєму автомобілі.

Передбачається, що батько дитини перебував у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, а на момент арешту не міг стояти і пересуватися самостійно. Йому пред’явлені звинувачення в домашньому насильстві із застосуванням зброї, а також у наданні опору поліцейським.

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