У США помер зірка “Зачарованих”

Комік боровся з раком носа.



Помер голлівудський актор Стів Бін, відомий за серіалами Зачаровані і Бесстыдники. Вона померла 21 січня на 59-му році життя після тривалої боротьби з раком носа.

Плоскоклітинний рак в актора виявили в 2016 році. В ході тривалої боротьби з недугою він втратив ніс.

Бін народився в кінці квітня 1960 року в Лінне, штат Массачусетс, недалеко від Бостона. Він виріс в Провіденсі, штат Род-Айленд. Виступати Бін розпочав, будучи студентом Університету Карнегі-Меллона в Піттсбурзі.

Найбільш відомі його роботи – ролі в серіалах Зачаровані, Бесстыдники, Рей Донован, Одружені і з дітьми, а також фільмах Мишача полювання і Вибух з минулого.