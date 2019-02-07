Білорусь з фінансування освіти серед аутсайдерів в Європі

Падіння витрат консолідованого бюджету на фінансування вищої і післядипломної освіти склало 44% за останні п’ять років. Експерти вважають, що дешеве не може бути якісним.

Днями в черговий раз запропонував своє бачення білоруської системи освіти президент Білорусі Олександр Лукашенко. Крім іншого, він висловився і на тему магістратури (другий ступені вищої освіти). На думку глави держави, до магістратури повинні йти тільки охочі продовжувати далі освіту.

«Я категорично забороняю подібним чином будувати систему освіти. У нас є нормальна система освіти: людина закінчив вуз, отримав вищу освіту – йди і працюй. Я не проти магістратури, але туди повинні йти найбільш здатні і бажають далі здобувати освіту, займатися наукою і викладанням», – заявив він.

При цьому, як зауважив експерт у сфері освіти, член Громадської Болонського комітету професор Володимир Дунаєв на презентації дослідження «Європейські перспективи білоруської вищої освіти», в Європі частка студентів-магістрантів становить 21,7 %, у той час як у Білорусі їх 1,75%, що означає, що в Білорусі нижні кваліфікаційні рівні доступніше, ніж верхні.

«Магістратура і докторантура абсолютно мізерно представлені в Білорусі. З якісної точки зору це багато про що говорить. Так, у Європі, навпаки, виступають за те, щоб максимально розвивати верхні рівні», – сказав він.

Скільки Білорусь витрачає на Внз

Експерт вважає, щоб скласти уявлення про те, що сьогодні відбувається з освітньою політикою в країні, достатньо подивитися на деякі цифри.

Так, за останні 5 років у Білорусі відбулося зменшення чисельності студентів на 36%, скорочення фінансування на 44%, скорочення витрат бюджету на одного студента склало 25%.

Як зауважив експерт, Білорусь щодо фінансових витрат на одного студента серед європейських країн знаходиться в четвірці країн-аутсайдерів разом з Болгарією, Румунією та Сербією.

«Держава не хоче витрачати гроші на освіту в Білорусі. Сумна картина – недофінансування освіти. Адже якщо немає грошей, то не може бути і якості», – заявив Володимир Дунаєв.

Експерт звернув увагу на ще один цікавий факт: за 17 років (з 2000 по 2017 роки) частка безробітних серед осіб з вищою освітою збільшилася в республіці в два рази.

Це говорить лише про те, чи вважає Дунаєв, що наша система освіти готує фахівців непотрібного профілю, з компетенціями, які не потрібні на ринку праці.

Показовими в цьому сенсі є дані опитувань, проведених експертами Світового банку в 2008-2009 роках: компанії Білорусі не можуть знайти працівників з «правильним» набором навичок навіть у тих випадках, коли є значна кількість фахівців з офіційними дипломами високого рівня.

«А це, по моєму, самий суворий вирок якості нашої системи освіти», – констатував експерт.

Спростував Володимир Дунаєв ще один міф і про доступність білоруського освіти.

За його словами, дослідження показало, що даний рівень в країні знизився з 82% (для молодих людей 17 років) у 2011 році до 68% у 2016 році. Скоротилася доступність вищої освіти, в тому числі, і для соціально вразливих груп: з сільської місцевості та людей з інвалідністю.

Куди їдуть білоруси вчитися і хто їде до нас

У свою чергу, впевнені експерти, одним із показників якості освіти є також сальдо в’їзду-виїзду студентів. Так, якщо країна приваблива для іноземних студентів, і їх приїжджає вчитися багато, це свідчить про те, що система освіти в країні цілком непогана.

«Скажу так, що керівники нашої системи освіти зрозуміли, що на зарубіжних студентів можна заробити, і кількість таких студентів з 2010 року по 2017 рік збільшилася на 56%, – зазначив експерт Громадського Болонського комітету Павло Терешкович. – Можливо, на перший погляд здасться, що це хороша цифра. Але от якщо ми порівняємо цей показник з іншими країнами, наші успіхи вже здадуться досить скромними: у Литві зростання відбулося на 170%, в Грузії на 300%».

За словами експерта, у нас навчається сьогодні близько 15 тис. іноземних студентів. Найбільші групи іноземців в 2017/18 навчальному році становили студенти з Туркменистану (48,6%), Росії (10,2%), Ірану (6,4%), Китаю (6%), Таджикистану (3,1%), Нігерії (3%), Шрі-Ланки (2,7%), Азербайджану (2,7%) та Індії (2,1%).

Виходить, що в Білорусі кожен другий іноземний студент – це громадянин Туркменістану. При цьому потрібно розуміти, що «туркменський феномен» пов’язаний виключно з політичним чинником: після візиту Олександра Лукашенка в Ашхабад в 2010 році Білорусь отримала велику квоту на прийом туркменських студентів.

Між тим, білорусів, які навчаються за кордоном, близько 25 тис.

За словами Терешковича, тут намітилася така тенденція: скоротилася кількість білорусів, які навчаються в Росії (у два рази за сім років), при цьому все більше білорусів їде навчатися до Польщі.