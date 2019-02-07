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Дружину Луценка в день народження обдарували в Раді квітами

07.02.2019

Жену Луценко в день рождения одарили в Раде цветами

Нардеп і представник президента в парламенті Ірина Луценко сьогодні, 7 лютого, приймала привітання з Днем народження на робочому місці – у залі Верховної Ради.

Луценко, якої сьогодні, 7 лютого, виповнюється 53 роки, колеги подарували букети квітів. Серед віншувальників була помічена, наприклад, заступник спікера Ради Ірина Геращенко.

Геращенко подарувала іменинниці букет ніжних біло-бузкових тонах.

Жену Луценко в день рождения одарили в Раде цветами

Помітно схудла дружина генпрокурора не змінила своїм останнім стильовими уподобаннями і була в ефектному червоному костюмі, відзначає видання.

Жену Луценко в день рождения одарили в Раде цветами

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