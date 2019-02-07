Літак, що летів до Ніцци, здійснив екстрену посадку

На борту були 169 осіб



Літак авіакомпанії ” Norwegian, який прямував з аеропорту Стокгольм-Арланда в Ніццу, повернувся в аеропорт вильоту через повідомлення про бомбу на борту. Про це повідомляється на сайті авіаперевізника.

«З міркувань безпеки повітряне судно повернулося в Арланду», – йдеться в повідомленні.

На борту перебували 169 осіб. Представник поліції заявив, що співробітники правоохоронних органів знаходяться в аеропорту.

На борту перебувала група шведських плавців, які прямували до Ніцци на змагання.