Американець, який складався у зв’язку з Бутиной, звинувачений в шахрайстві і відмиванні грошей

Громадянину США Підлозі Еріксону пред’явлені звинувачення в шахрайстві і відмиванні грошей. Про це повідомив офіс федерального прокурора в штаті Південна Дакота.

За версією звинувачення, Еріксон 1996-2018 роках залучав кошти інвесторів, даючи їм помилкові обіцянки. Associated Press з посиланням на обвинувальний висновок пише, що так він отримав більше мільйона доларів. Всього Еріксону закидають 11 злочинних епізодів, в кожному з яких йому загрожує до 20 років в’язниці. Американець визнав провину. Його відпустили під заставу.

Пред’явлені Еріксону звинувачення не пов’язані зі справою Марії Бутиной. Але, як зазначає Reuters, частина незаконно отриманих грошей він міг віддати їй. В обвинувальному висновку зазначено, що в 2015 і 2017 роках він перевів у загальній складності дев’ять тисяч доларів одержувачу «M. B.». Крім того, в 2017 році Еріксон заплатив понад 20 тисяч доларів університету, де навчалася Бутинах.

Підлогу Еріксон допомагав Бутиной налагоджувати зв’язки з членами Республіканської партії США і, за версією звинувачення, складався з нею в близьких відносинах. У зв’язку з справою Бутиной відносно нього також почалося розслідування.

Еріксон раніше кілька разів поставав перед судом за обман інвесторів. За даними The Wall Street Journal на липень 2018 року, він і його компанія Compass Care заборгували за різними судовими рішеннями понад 860 тисяч доларів.