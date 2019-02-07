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Біля узбережжя Нідерландів масово гинуть птахи

07.02.2019

У побережья Нидерландов массово гибнут птицыЗагинули 20 тисяч птахів.

Біля узбережжя Нідерландів знайдено 20 тисяч мертвих морських птахів. Причини їх смерті залишаються невідомими.

У фахівців є кілька версій про причини загибелі птахів. Одна з них пов’язана з 345 контейнерами, що впали з контейнеровоза під час шторму. З них у воду потрапили пластикові іграшки, полістирол і взуття.

Друга теорія пов’язана з погіршенням погоди. Птахи втомлюються і не можуть боротися зі стихією. Але в такому разі проблема не обмежилася тільки голландським узбережжям, вважає експерт Мардік Леопольд.

Десятки птахів вдалося врятувати. Про них піклуються в спеціальних центрах.

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