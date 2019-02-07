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Франція відкликала свого посла в Італії

07.02.2019

Франция отозвала своего посла в ИталииКраїна незадоволена нападками Італії.

Міністерство закордонних справ Франції відкликало свого посла в Італії для консультації.

Згідно із заявою французького МЗС, причиною стали нападки з італійської сторони.

“Протягом декількох місяців Франція піддається численним звинуваченням, необґрунтованих нападок і обурливим заяв”, – йдеться в повідомленні МЗС Франції.

У заяві повідомляється, що Франція залишається відданою дружбу з Італією і вважає її необхідною для вирішення завдань, що стоять перед державами в XXI столітті. Проте наголошується, що Італія проявила неповагу до демократично обраному уряду Франції.

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