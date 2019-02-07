Шведські експерти запідозрили Росію в підготовці до масштабної війни

Російська армія готується до участі у все більш масштабних військових конфліктах.

Автори доповіді проаналізували військові вчення в Росії в 2009-2017 роки. Вони стверджують, що з 2009 року російська армія, яка раніше брала участь у кількох локальних конфліктах, стала готуватися до тривалим регіональних війн з противниками масштабів Китаю і НАТО.

У доповіді також наголошується, що за останні роки російська армія помітно підвищила боєготовність, і здатна швидко переходити від виконання завдань мирного часу до ведення війни.

«Росія готова використовувати військові методи. Важливо розуміти, як це може відбуватися у найгіршому сценарії. Військові навчання дають уявлення про це», — заявив керівник дослідження Юхан Нурберг.