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Країни ЄС продовжили контроль кордонів Шенгенської зони

07.02.2019

Страны ЕС продлили контроль границ Шенгенской зоныКраїни відчувають загрозу.

Уряд Швеції вирішив продовжити до 11 травня 2019 року контроль на кордонах з іншими країнами Шенгенської зони, аналогічні рішення прийняли і чотири інші країни ЄС.

Уряд заснувало свої рішення власною оцінкою: загроза громадському порядку і внутрішньої безпеки Швеції все ще існує.

Контроль на кордонах Швеції з іншими країнами Шенгенської зони діє з листопада 2015 року. Він був встановлений на тлі кризи з біженцями, які прагнули потрапити в Європу.

“Поліція безпеки так само, як і раніше, оцінює рівень терористичної загрози як підвищений. Є також недоліки в контролі зовнішніх кордонів Шенгену, що означає, що Швеція повинна зберегти внутрішній прикордонний контроль”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Швеція продовжила контроль на кордонах з іншими державами-членами – Німеччиною, Австрією, Норвегією та Данією.

“Ці країни також тимчасово ввели внутрішній прикордонний контроль і оголосили, що вони будуть продовжувати здійснювати контроль, поки збережеться серйозна загроза громадському порядку і внутрішньої безпеки”, – йдеться в повідомленні уряду Швеції.

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