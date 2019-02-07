Японія заявила про створення винищувача нового покоління

Розробка займе близько 15 років.



Міністерство оборони Японії заявило про початок реалізації програми створення винищувача нового покоління F-3 , який до 2030-х років замінить застарілий Mitsubishi F-2. Про це розповіли в Міноборони Японії.

Очікується, що F-3 до 2030-х років замінить застарілий Mitsubishi F-2.

Оборонне відомство не виключив співпраці з іноземними підрядниками, такими як BAE Systems, Lockheed Martin, Boeing і Northrop Grumman.

В рамках розробки винищувача Міністерство оборони затвердило п’ять пріоритетів: перевага в повітрі; потенціал для розширення можливостей за рахунок використання технологій наступного покоління; можливість модифікації і оновлення платформи; обов’язкова участь японської промисловості; доступна ціна.

Передбачається, що розробка винищувача займе близько 15 років.

У квітні 2016 року Повітряні сили самооборони Японії почали випробування нового винищувача п’ятого покоління Mitsubishi X-2.

У даний момент велику частину бойового авіаційного парку країн світу становлять винищувачі четвертого покоління, і лише США, Японія, Китай і РФ активно займаються розробкою машин п’ятого покоління.

Серед них тільки США мають на озброєнні літаки нового покоління. Це F-22 Raptor та F-35 Lightning II.

Основними перевагами винищувачів п’ятого покоління над попередниками є більш висока маневреність, малопомітність, надзвукова швидкість без використання форсажу.