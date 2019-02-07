Світовий банк підрахував, на скільки років Україна відстає від країн Європи

Світовий банк сказав, скільки років знадобиться Україні, щоб при наявних темпах економічного зростання досягти рівня провідних країн Європи.

«При наявних темпах економічного зростання, які ледь перевищують 3% в рік, для виходу на поточний рівень доходів Німеччині Україні знадобиться майже сто років», – пише УНІАН з посиланням на дослідження Світового банку.

Щоб досягти рівня Польщі, Україні може знадобитися близько 50 років. Згідно з даними Світового банку, розрахунок вівся таким чином, щоб врахувати необхідне для подолання розриву у показниках ВВП на душу населення кількість років.

За даними дослідження та з урахуванням відсутності необхідних реформ в Україні, експерти вважають, що «темпи зростання, швидше за все, залишаться мізерними».

Світовий банк порадив Україні провести реформи з метою прискорення економічного зростання, інакше передбачуваний розрив з іншими країнами Європи в 50-100 років збережеться.

Раніше Україна визнала себе найбіднішою країною Європи.

На початку січня Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України в 2019 році.