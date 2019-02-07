Кремль закручує гайки, побоюючись протестів, а Росію хвилює, що завтра не буде чого їсти

У четвертому кварталі 2018 року на перший план у росіян вийшли переживання з приводу зростання цін на їжу. Про це йдеться в дослідженні споживчих настроїв The Conference Board і Nielsen.

За жовтень-листопад 2018 року частка стурбованих цим питанням споживачів у Росії збільшилася відразу на 12% – до 35%, досягнувши максимального значення з середини 2016 року. Більш дешеві продукти в четвертому кварталі вибирали 55% опитаних, йдеться в дослідженні.

За оцінками The Conference Board і Nielsen, частка споживачів з вільними грошима в жовтні-листопаді 2018 року скоротилася з 81% до 77% квартал до кварталу. Число росіян, які витрачають кошти на нову одяг, знизилася на 4% до 32%, на розваги поза домом — на 5%, до 24%. Економлять на цих статтях вже 64% росіян, за четвертий квартал їх частка збільшилася на 10% і 8% відповідно.

В цілому, за четвертий квартал 2018 року індекс споживчої довіри росіян опустився з 67 до 65 пунктів, підрахували The Conference Board і Nielsen. Причому показник скорочується другий квартал поспіль: у липні-вересні 2018 року він знизився на три пункти.

Крім того, в жовтні-грудні 2018 року з 19% до 18% скоротилася частка росіян, що позитивно оцінюють перспективи на ринку праці на найближчі півроку. Число респондентів, які очікують фінансового благополуччя, знизилося на 1%, до 30%. Зате зросла з 19% до 21% частка споживачів, готових до витрат.

Раніше експерти РАНХиГС прийшли до висновку, що практично всі громадяни Росії сьогодні змушені економити.

В зоні бідності опинилися 22% учасників листопадового опитування: їх доходи не дозволяють купувати товари понад мінімально необхідного набору базових продуктів харчування. Як пояснювали аналітики, значна частина людей у цій групі змушені вибирати — купити мінімальний набір простих продуктів (картопля, морква, хліб) або купити дешеві, але необхідні ліки.

У зоні ризику споживчого виявилися 35,6% респондентів. Їх поточні доходи дозволяють мати нормальне харчування і купувати повсякденний одяг, але придбання предметів тривалого користування (меблі, комп’ютер, холодильник, смартфон) викликає складності, а перспективи підвищення матеріального статусу при цьому відсутні.

Приблизно про те ж — зі своєї точки зору — в кінці грудня 2018 року повідомляв Росстат. За оцінками відомства (за ці песимістичні оцінки керівник Росстату Олександр Сурінов згодом поплатився кріслом), число людей, що проживають за межею бідності, збільшилася на 200 тисяч чоловік — до 19 мільйонів, або на 13,3% населення, а реальні доходи громадян знизилися в листопаді (-2,9%) і пішли в мінус в річному вираженні.

По суті, все це говорить про одне: у Росії зростає не тільки кількість бідних, але ще більше зростає кількість нужденних. Тобто тих, хто нічого, крім їжі, дозволити собі не може. І знову в числі тих, що потребують опиняються люди масових професій — за межами Москви і великих міст. Саме це веде до вкрай небезпечного розколу російського суспільства.

— Бідність у Росії відтворюється: 20 мільйонів незаможних нікуди не діваються, — зазначає секретар ЦК КПРФ, доктор політичних наук Сергій Обухов. — Кремль час від часу оголошує війну бідності, однак бідність всякий раз успішно перемагає. Але ключова проблема тут — працюючі бідні. Звичайно, і з бідністю пенсіонерів проблем вистачає. Але саме сім’ї з дітьми — це найбільш вразливі «нові бідні» нинішньої Росії.

На мій погляд, в країні відбувається розмивання середнього класу, і виштовхування громадян за його нижню межу. Хоча саме ці люди — опора стабільності в будь-якому суспільстві. Зауважу, що в радянському суспільстві теж був середній клас, який включав у себе і робітників.

«СП»: — Наскільки стабільна нинішня ситуація?

— Зараз рівень споживання підтримування, в основному, за рахунок споживчого кредитування. Одна з найбільш негативних тенденцій — люди беруть кредити для покриття старих боргів. Майже кожен другий громадянин РФ має два-три і більше непогашених кредитів. Плюс ставки за кредитами вище, ніж зростання номінальних доходів населення. Це означає, що громадяни все більшу частину свого доходу змушені витрачати на обслуговування боргу.

Можна сказати, зараз надмірно закредитована третину населення країни. Відбувається це в ситуації, коли п’ятий рік поспіль знижуються реальні доходи населення, а споживання скорочується. Росстат при цьому сурмить про рекордне зростання економіки в 2018 році за останні шість років, і така відірваність від реальності, я вважаю, загрожує катастрофою для режиму.

Думаю, Путін зараз, як в свій час генсек ЦК КПРС Юрій Андропов, м’яко кажучи, не цілком розуміє, що відбувається в суспільстві.

Держава намагається виправити ситуацію з збіднінням населення, виступаючи в ролі благодійника — пам’ятайте одноразову виплату в 5 тис. рублів пенсіонерам у січні 2017 року, яка різко покращила статистику з бідністю? Але такі подачки — тупиковий шлях. Тим більше, нафтова рента скорочується, а з нею кормова база еліти та її бажання займатися благодійністю надалі.

Зараз в нижньому кластері російського суспільства спостерігається ситуація гниття і виживання, в середньому — бродіння невдоволення. Ті споживчі позиції, до яких громадяни встигли звикнути, зберегти не вдається. Це накладається на загвинчування гайок владою, і на неефективну державну політику.

Зауважу, об’єктивно досліджувати процеси в російському суспільстві надзвичайно важко, оскільки його соціально-класова структура просто в розплаві. У нас кожен шар виступає відразу в кількох ролях. Взяти тих же держчиновників: вони ще і ті, хто беруть хабарі, і рантьє, і розпорядники якогось тіньового сімейного бізнесу. І це також не сприяє стабільності.

«СП»: — Влада не боїться, що зростаюче невдоволення виллється в протест?

— Проблема в тому, що ступінь неадекватності нашої влади є дуже велика. Тим не менш, протесту Кремль серйозно побоюється — про це говорить зміцнення силової складової влади.

Нагадаю, що нинішня влада — це союз чекістів і лібералів. Але зараз, я вважаю, в цьому союзі взяли верх чекісти. А лібералам зразок Олексія Кудріна вони відвели роль красивої обгортки, яка подобається Заходу.

Про зміцнення силовиків свідчить хоча б факт їх приходу в парламент для затримання члена Ради Федерації від Карачаєво-Черкесії Рауфа Арашукова. Сенатора, якого звинувачують в участі в злочинному співтоваристві і вбивствах, можна було заарештувати в будь-якому іншому місці, але зроблено це було прямо на пленарному засіданні. Це, я вважаю, знаковий момент для розуміння ситуації.

Влада боїться протесту, і приймає контрзаходи. Наприклад, в лютому за ініціативою лідера «Справедливої Росії» Сергія Миронова пройдуть експертні слухання на тему: «Трансформація партійно-політичної системи Росії: відповідь на сучасні виклики». Насправді, мова йде про переформатування лівого флангу в безпечний для Кремля формат — соціалістичний, псевдоправославный і псевдодержавный.

В логіку силової відповіді на внутрішні виклики укладаються і арешти учасників ліворадикальних груп, що почастішали останнім часом, — причому, заарештованих виставляють практично як лівих терористів.

«СП»: — Як буде розвиватися ситуація в Росії найближчим часом?

— Я не чекаю активних сплесків протесту, незважаючи на зростаюче невдоволення. Як показує практика, в такому стані ситуація в Росії може перебувати довго. Але рано чи пізно неадекватність влади та руйнування інфраструктури призведе до того, що виникне casus belli — привід для війни суспільства і правлячої еліти.

— За останні десятиліття параметри бідності у світі сильно змінилися, — зазначає декан факультету соціології і політології фінансового університету при уряді РФ Олександр Шатілов. — Тому, коли при соцопитуваннях населення скаржиться на життя, потрібно робити поправку на цей фактор. Сьогодні бідним є не той, хто не може дозволити собі шматок хліба на сніданок, а той, хто не може дозволити собі речі, ще недавно належали до предметів розкоші. Наприклад, автомобіль, побутову техніку, більш-менш пристойний мобільний телефон.

Справа в тому, що стандарти споживання змістилися. Навіть споживання їжі не може служити сьогодні однозначним маркером бідності. У нас заможна частина населення, особливо у великих містах, купує продукти в елітних супермаркетах, середній клас — в недешевих мережевих магазинах, а основна частина громадян — у недорогих супермаркетах. Так що економити на їжі ці люди можуть дуже по-різному.

Є ще важливий момент. Багато громадян зараз стали економити на звичної їжі, щоб мати можливість купати дорогу косметику, або новий мобільний телефон, або брендовий одяг. У докризові часи їм на все вистачало, а зараз за рахунок харчування вони намагаються підтримувати свій матеріальний статус.

Багато речей з тих, що вони купують, в Росії є іміджевими. У нас наявність автомобіля і хорошого мобільника — необхідний атрибут благополучного людини. А от в його шлунок ніхто, зрозуміло, заглядати не стане.

Насправді, я не бачу, щоб народ в Росії падав в голодні непритомності, і не вважаю, що країна стоїть на порозі масового бунту.