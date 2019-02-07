Макрон відмовився від участі в Мюнхенській конференції

Макрона може бути пов’язаний з тертями між Парижем і Берліном.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє видання Suddeutsche Zeitung.

“Макрон скасував свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки, Це також виключає спільний виступ з канцлером Ангелою Меркель”,- пише видання з посиланням на джерела.

На думку видання, відмова Макрона може бути пов’язаний з тертями між Парижем і Берліном питання газопроводу Північний потік-2.

В Єлисейському палаці пояснили скасування візиту глави французької держави напруженою внутрішньополітичною ситуацією у Франції і протестами “жовтих жилетів”.

За словами директора німецько-французького інституту Жака Делора в Берліні Хенрік Эндерляйна, відмова Макрона від візиту може бути “символічним сигналом” і ознакою “повзучого відчуження” між країнами.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в четвер, що ЄС не загрожує монополізація газового ринку з боку РФ з-за запуску Північного потоку.

“Ні за яких обставин ми не хочемо залежати виключно від Росії”, – сказала Меркель.

Мюнхенська конференція з питань політики безпеки пройде 15-17 лютого, в ній візьмуть участь близько 40 глав держав і урядів.

Раніше Suddeutsche Zeitung писала, що Франція має намір підтримати зміни до законодавства ЄС, які ускладнять реалізацію російсько-німецького проекту Північний потік-2.

В уряді Франції нібито вважають, що реалізація проекту додасть Європі стратегічних проблем.