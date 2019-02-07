У США відкрився бар для тих, хто ненавидить День всіх закоханих

В заклад можуть приходити і пари.

У Лос-Анджелесі, США, відкрили бар для людей, які хочуть втекти від нав’язливої романтики Дня святого Валентина.

Ідея відкриття такого закладу з’явилася у власника винного бару Евана Частена. Його BreakUp Bar буде працювати з 1 по 14 лютого. «BreakUp Bar – це результат божевілля, в яке впадають усі заклади перед святом. Ми висміюємо ці нескінченні романтичні вечері з безліччю квітів і цукерок», – говорить Частен.

В експериментальному закладі гостям пропонують спробувати коктейлі «Холодний день в пеклі», «за двох» і «Я роками спілкувався з твоїми батьками».

Крім того, у приміщенні бару відвідувачі можуть залишити запис на «стіні колишніх» і переглянути найкращі фільми про розставання на великому екрані.

За словами власника, до нього приходять і бронюють столики не тільки завзяті одинаки, але і пари, які втомилися від достатку романтичної мішури на День всіх закоханих.