США заявили про присутність російських найманців в Африці

Посилення російської присутності може в подальшому бути використаний і для інших африканських країн.

Командувач силами США в Африці генерал Томас Вальдхаузер висловив побоювання у зв’язку з присутністю РФ на африканському континенті, у тому числі через приватні військові компанії.

“Я хотів би відзначити, що у “групи Вагнера” в Центральноафриканській республіці зараз 175 інструкторів, і деякі з них мають доступ у кабінет президента (ЦАР)”, – сказав він.

Вальдхаузер висловив побоювання, що подібний сценарій посилення російської присутності може в подальшому бути використаний і для інших африканських країн.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила матеріали, які свідчать, що російські найманці і озброєння доставляються в Судан та інші країни регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони РФ за замовленням ТОВ “М-Інвест” – комерційної структури “кухаря Путіна” Євгена Пригожина.

В СБУ заявили, що пасажирами льотного загону Міноборони в Африку виявилися співробітники позаштатного підрозділи Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії “ПВК Вагнера”. З серпня по грудень 2018 році в Судан, ЦАР і інші африканські країни на ротаційній основі було переправлено більше тисячі осіб, даними яких має СБУ.