НАТО створить суперзброю нового покоління

Літаки проекту FCAS до 2040 року замінять застарілі французькі винищувачі.

Міністри оборони Франції і Німеччини Флоранс Парлі і Урсула фон дер Ляйєн підписали контракт на проведення дослідно-конструкторських робіт зі створення винищувача шостого покоління.

Зараз вже відомо, що договір буде укладено між величезним європейським концерном Airbus і французької Dassault Aviation. Вартість дворічного контракту оцінюється від 65 до 74 мільйонів євро.

Експерти відзначають, що літаки проекту FCAS до 2040 року замінять застарілі французькі винищувачі четвертого покоління Rafale і німецькі Eurofighter Typhoon.

Разом з тим варто зазначити, що Верховна Рада зобов’язала уряд, президента і себе вести Україну до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.

За зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на повноцінне членство в ЄС і НАТО, які оформлені у вигляді законопроекту під номером 9037, проголосували 334 депутати з мінімально необхідних 300.