У США зробили заяву щодо Мадуро

Країни світу повинні надіслати лідерові Венесуели ясний сигнал, що він повинен піти, вважають у Вашингтоні.



Спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс заявив, що час переговорів з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро пройшло.

“Час для діалогу з Мадуро давно минуло”, − зазначив Абрамс.

Він також негативно відгукнувся про проведений Уругваєм і Мексикою засіданні контактної групи по Венесуелі. За словами Абрамса, Мадуро буде лише затягувати переговори і “маніпулювати ними.

Представник США вказав, що замість того, щоб спілкуватися з Мадуро, всі країни повинні визнати Хуана Гуаидо тимчасовим президентом країни.

“Ми (США) не зацікавлені в тому, щоб приєднатися до контактної групи”, − уклав Абрамс.

Нагадаємо, 23 січня екс-голова Національної асамблеї Хуан Гуаидо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели. Його підтримали США, ЄС і ряд інших країн регіону та світу.