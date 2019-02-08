Іран продемонстрував нову ракету дальнього радіусу дії

Це відповідь на дії США і ЄС, які ввели проти Ірану санкції.



Іран продемонстрував нову балістичну ракету класу “земля-земля” “Дезфул” дальністю дії до 1000 км.

Генерал Мохаммад Алі Джаафарі заявив, що це відповідь на дії США і ЄС, які ввели проти Ірану санкції.

“Ми розглядаємо масове виробництво інтелектуальних ракет, які увібрали в себе новітні досягнення науки і техніки, як свідчення зростаючих можливостей наших технологій”, – додав він.

“Ракета “Дезфул” – подальший розвиток проекту ракети “Зульфікар”, розрахованої на дальність в 700 км. Вона перевершує її на 300 км за рахунок застосування нових технологій. Крім того, в ній вдвічі збільшена потужність доставляється боєзаряду.

Ніякі спроби обмежити нашу ракетну міць не зупинять нас в досягненні наших цілей по розробці засобів стримування”, – сказав командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде.