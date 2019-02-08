США планують повністю вивести війська з Сирії до кінця квітня, – ЗМІ

Операція виведення американських військ завершиться до кінця квітня



Війська Сполучених Штатів повинні повністю покинути Сирію за три місяці. Про таких розрахунках Міністерства оборони США розповіли джерела газети The Wall Street Journal.

Виведення американських військовослужбовців з Сирії планується в найближчі тижні, а завершиться він до кінця квітня. За даними джерел, Пентагон розраховує, що за цей час у Вашингтоні повинні остаточно вирішити питання захисту курдів від можливої атаки з боку Туреччини.

На даний момент значного прогресу в цьому питанні не досягнуто. Це може призвести до ще одного варіанту – уповільнення выводавойск США.

Варто додати, що в Пентагоні інформації про точні терміни виходу американських військових з території Сирії не коментують.