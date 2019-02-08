Цифри заважають успіхам

Наш уряд рапортує про всі нові досягнення, не пояснюючи при цьому, чому ж тоді падають доходи населення. В офіційній статистиці великі непорозуміння і протиріччя різних показників.

Схоже, статистика в нинішній Росії з інструменту збору об’єктивної інформації про розвиток країни все більше перетворюється в частину парадних пропаганди, якийсь аналог виставки досягнень народного господарства. В цьому новому «цифровому ВДНХ», який поступово трансформується Росстат, не місце спадів економіки, бідності або скорочення чисельності населення. Рух тут тепер можливо тільки в дусі сумно відомої концепції соцреалізму: «від хорошого до кращого».

ЗМІ, включаючи наш, вже не раз говорили про питання, які виникають при ознайомленні з офіційними статистичними даними. Невідповідність одних цифр іншим, коригування даних, наведення глянцю — все це дедалі частіше стає практикою головного статистичної служби країни. Вище начальство, за словами оглядача «Росбалта» Сергія Шелина, початок «бити дзеркала».

Ось свіжий приклад: міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив, що ВВП в Росії в 2018 році зріс на 2 відсотки замість очікуваних 1,8 відсотка. Міністр спирався на дані Росстату, згідно з яким значний поштовх розвитку російської економіки в минулому році дав зростання в галузі капітального будівництва — на 5,3 відсотка. Однак ще в листопаді ця галузь показувала зростання лише на 0,5 відсотка і такий різкий стрибок виглядає вкрай дивно.

Про те, що відбувається з вітчизняною статистикою, «Росбалт» попросив розповісти директора Інституту стратегічного аналізу Ігоря Ніколаєва.

— Як би ви прокоментували дивні дані Росстату по будівництву, які, якщо вірити нашій статистичної служби, і витягли російську економіку в минулому році на рівень зростання у 2%?

— Дійсно, вони (Росстат) переглянули дані по будівництву — ніби це уточнення цифр за минулий рік. В результаті за підсумками 2018 року будівельний комплекс в країні зріс більше, ніж на 5%. Ривок фактично від нуля до 5,3% — це безпрецедентно. Уточнення зазвичай призводить до коригувань цифр на якісь десяті частки відсотка, але щоб ось так — не більше ніж на п’ять відсотків…

Наприклад, у вересні минулого року Росстат зафіксував зростання в будівництві на 0,1%. Місячні і квартальні показники в галузі буквально так і йшли у нас до грудня місяця — десь близько нуля відсотків в середньому. І тут раптом вони переглядаються і за підсумками року ми отримуємо зростання в будівництві більш ніж на 5%. Після цього перегляду Росстат з того ж вересня отримав 5,9% зростання… Хоча, якщо подивитися результати житлового будівництва, то побачимо, що у нас там за підсумками року мінус 4,9%.

— Якщо житлове будівництво впало майже на 5%, то за рахунок чого вийшов зростання в галузі в цілому? Промислові об’єкти у нас начебто особливо не будуються. Стадіони до чемпіонату світу?

— Справа в тому, що будівництво стадіонів до футбольного чемпіонату було завершено майже рік тому, ще навесні 2018 року, і тоді ж знайшло своє відображення у статистиці. Загалом, «непонятки» дуже великі, йде нестиковка різних показників.

Ось, з того ж будівництва. Крім падіння темпів житлового будівництва, у 2018 році адже різко, аж на 7%, просіла і перевезення будівельних вантажів по залізниці. Але справа в тому, що ці показники (перевезення будівельних вантажів і будівництво) завжди корелювали. У всякому разі, не може бути таких «ножиць» в цифрах, коли перевезення будівельних вантажів різко падає, а будівництво при цьому різко зростає. Та й у виробництві будівельних матеріалів — цементу, цегли — тут теж немає ніякого зростання.

— Ви ж не перший раз ловіть Росстат за руку. Деякий час тому ви писали, що дані по зростанню промисловості також викликають великі питання. Я не так давно і вже не в перший раз писав про дуже дивні цифри в області демографії — смертність у нас, виявляється, скорочується, хоча ніяких об’єктивних передумов до цього не видно. Чи можна говорити, що наша статистика зараз за своїми методами і характеристикам все більше наближається навіть не до брежнєвських, а, ймовірно, вже до сталінських часів, коли збору, а тим більше публікації об’єктивних даних про стан суспільства й економіки в СРСР взагалі не робили, а все зводилося лише до райдужним репортажів про успіхи та рух вперед?

— (Зітхає) Те, що є лукавство — це точно. Іноді буває просто невірна подача інформації. Ви правильно згадали радянські часи. Економіка тоді ніби як зростала, але жити ставало все гірше і гірше, полиці магазинів все більше порожніли. Так і сьогодні — Орєшкін рапортує, що наша економіка виросла в 2018 на два відсотки, тобто більше, ніж очікувалося. Хоча, взагалі-то, в проект бюджету минулого року закладався зростання на 2,1%…

Як би те ні було, і в 2017 і 2018 році офіційно в Росії зафіксовано економічне зростання. Але якщо так, то чому ж падають доходи населення? Що це за економічне зростання, що не призводить до зростання рівня життя населення?