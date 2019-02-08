«Вибачте, я втомився жити»: в Чернігові повісився відомий у місті лікар

Колеги Сергія Вікторовича з відділення реанімації всі як один говорять про нього, як про кращому завідуючого, справедливого керівника, чудову людину і професіонала своєї справи.

За словами співробітників, напередодні сталася на вихідних до батька приїжджав син. Сергій Вікторович дзвонив в неділю увечері і, як зазвичай, цікавився здоров’ям хворих. Ніщо не віщувало біди, а на наступний день, в понеділок, він був знайдений повішеним у своїй квартирі.

Відомо, що родом Сергій Чугай був з Тернопільщини. Там донині проживає сестра Світлана з дітьми, а син Кирило пішов по стопах батька і зараз навчається в Тернопільському державному медичному університеті. Там же, на батьківщині, 23 січня чоловік і був похований.