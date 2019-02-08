«Прилад за 150 тисяч»: у ЗМІ з’явилася інформація про «таємну кнопці Порошенко» під піджаком

Сьогодні, президент Петро Порошенко побував у Верховній Раді. Він виступив з трибуни парламенту перед голосуванням за зміни до Конституції щодо вступу України в НАТО і ЄС.

У той же час ЗМІ помітили дивну кнопку на лівій руці президента і вирішила розібратися що це могло б бути. Ми показали знімки експертам і спеціалістам, тому що припустили, що це предмет з медичної галузі, і, здається, не помилилися.

У Порошенка щось випирає під лівим рукавом піджака, фото: Изым Каумбаев, “Країна”

За зовнішнім виглядом Петра Порошенка ми спостерігаємо вже давно. Справа в тому, що в дев’яти випадках з десяти – президент виглядає неохайно, його костюм пом’ятий, а під підкладкою піджака вічно щось стирчить.

“Країна” писала про м’ятою і неглаженной одязі Порошенко вже неодноразово: у різні пори року і в різні роки. Це вічна проблема, яка на час іде і знову повертається.

Але сьогодні нашу увагу привернув не так підім’ятий піджак, як щось схоже на кнопку під лівим рукавом.

Експерти, яким ми надіслали фотографії, сходяться на думці: на руці Порошенко прикріплена новітня інсулінова помпа. Час від часу з’являється інформація про те, що, за чутками, у президента цукровий діабет і такий прилад йому необхідний.

“Швейцарці винайшли бездротову інсулінову помпу і вона виглядає під одягом саме так. Це маленький пристрій у вигляді овалу з основою на пластир, що дозволяє закріплювати його на тілі або знімати, якщо це необхідно. Нанопомпа, яка кріпиться на руку, пов’язана зі смартфоном по блютуз (Bluetooth)”, – розповів нам консультант в одному з онлайн-магазинів з продажу інсулінових помп.

Швидше за все такий прилад носить Петро Порошенко

Як виявилося, є кілька різновидів таких апаратів, але суть одна: автоматизована інсулінова помпа поєднана з датчиком глюкози в крові. Цей гаджет також називають “штучна підшлункова залоза”, так як він самостійно безперервно відстежує рівень глюкози, і при необхідності вводить інсулін, так, що людина може забути про своє діабеті.

Принаймні – на, як мінімум, три дні, бо треба міняти датчик. Голочка вводиться безболісно натисненням кнопки. В принципі, людина цю голочку навіть не бачить під час використання приладу.

На руці у президента щось схоже на інсулінову помпу, фото: Аркадій Манн, “Країна”

Що ще цікаво, що крім програмування помпи, комунікатор служить і як глюкометра (в нього вставляються тест смужки з пробою крові). Дані в інтернет акаунт передаються через стільникову мережу, таким чином лікар або родичі можуть контролювати стан діабетика постійно, не залежно від того, де він знаходиться.

Зазначимо, що розкид цін на помпи від 40 000 до 150 000 гривень. В залежності від моделі та функціональності .