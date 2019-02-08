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Українці в гиперлупе будуть їздити напівлежачи і без туалету – Національна академія наук

08.02.2019

Украинцы в гиперлупе будут ездить полулежа и без туалета - Национальная академия наук

Пасажири в Україні будуть курсувати у вакуумних поїздах гиперлуп (hyperloop) тільки в положенні “напівлежачи”. Про це сказано у науково-технічному дослідженні “Перспективи розвитку транспорту п’ятого покоління в Україні”, проведене за замовленням Міністерства інфраструктури.

Згідно з показниками вихідного проекту Hyperloop, запропонованого американським підприємцем Илоном Маском, максимальна ширина пасажирської капсули досягає всього 1,35 м, а найбільша висота – 1,10 м. Так що встати в капсулі або перейти на інше місце буде неможливо. Також у проекті капсул не передбачені туалети і медична допомога під час шляху.

Зазначимо, що у разі впровадження технології гиперлуп hyperloop в Україні, пасажирам вакуумних поїздів доведеться переміщатися зі швидкістю 1 080 км/год

Інакше кажучи, вакуумними поїздами зможуть успішно користуватися тільки дуже стрункі пасажири з дуже міцними нервами і дуже сильним вестибулярним апаратом: планований рівень перевантаження в 2-3 рази перевищує такий при зльоті або посадці літака.

Украинцы в гиперлупе будут ездить полулежа и без туалета - Национальная академия наук

Украинцы в гиперлупе будут ездить полулежа и без туалета - Национальная академия наук

Фото:ukranews.com

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