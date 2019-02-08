У Румунії грип забрав життя 93 людей

У країні оголошена епідемія грипу
Кількість громадян Румунії, які померли від грипу, досягла 93 осіб.
Інформацію про це оприлюднив Національний центр по боротьбі з інфекційними захворюваннями.
«Останніми жертвами грипу в країні стали двоє жителів повіту Келераш у віці 37-ми і 64-х років та 64-річний житель міста Констанца. Загальна кількість громадян, які померли від грипу, досягло 93-х чоловік», – йдеться в повідомленні.
У Центрі звертають особливу увагу на те, що за минулий тиждень кількість інфікованих вірусом грипу склала понад 145 тисяч громадян, що майже на 9% вище показників попереднього тижня.
Як відомо, наприкінці січня рішенням Міністерства охорони здоров’я Румунії в країні оголошена епідемія грипу
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