Підтверджено загибель футболіста Еміліано Сала

Літак з футболістом зазнав аварії.

Судмедексперти поліції Дорсета повідомили, що одне з тіл виявлених при катастрофі літака над Ла-Маншем, належить футболістові Еміліано Сала.

Поліція повідомила про впізнання родичам футболіста.

“Тіло, доставлене в порт Портленд було офіційно ідентифіковано судмедэксертом Дорсета як футболіст Еміліано Сала”, – повідомили в поліції.

Раніше стало відомо, що на дні протоки Ла-Манш серед уламків літака, в якому летів футболіста Еміліано Сала, виявили тіло загиблого.

21 січня над Ла-Маншем зник літак, на борту якого перебували нападник Кардіффа Еміліано Сала і пілот Девід Ибботсон. Легкий одномоторний літак Piper Malibu, який летів з Нанта у Кардіфф, зник з радарів в районі островів Каскетс.

Згодом рятувальники припинили пошуки зниклого над Ла-Маншем літака PA 46 Malibu.

Пізніше вдалося зібрати понад 300 тисяч євро і сім’я Еміліано Салы вирішила почати підводні пошуки.