Світовий конгрес українців закликає призначити Супрун міністром охорони здоров’я України

Відсторонена від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун підтримують у Світовому конгресі українців.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми і надалі будемо підтримувати Уляну Супрун і всіх інших, хто прагне побудувати сучасну і процвітаючу Україну”, – відзначили в СКУ.

В української діаспорної організації підкреслили, що Супрун і її команда “здійснюють кардинальні реформи у сфері охорони здоров’я, покликані поліпшити життя громадян України”, тому важливо не допустити, “щоб ці досягнення були знищені її опонентами, які хочуть повернути свої корупційні схеми”.

В СКУ подякували всім, хто підтримує Супрун, і закликала повернути її до уряду.

“Закликаємо депутатів Верховної Ради України проголосувати за призначення Уляни Супрун Міністром охорони здоров’я України”, – резюмували в СК.