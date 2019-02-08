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Світовий конгрес українців закликає призначити Супрун міністром охорони здоров’я України

08.02.2019

Всемирный конгресс украинцев призывает назначить Супрун министром здравоохранения Украины

Відсторонена від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун підтримують у Світовому конгресі українців.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми і надалі будемо підтримувати Уляну Супрун і всіх інших, хто прагне побудувати сучасну і процвітаючу Україну”, – відзначили в СКУ.

В української діаспорної організації підкреслили, що Супрун і її команда “здійснюють кардинальні реформи у сфері охорони здоров’я, покликані поліпшити життя громадян України”, тому важливо не допустити, “щоб ці досягнення були знищені її опонентами, які хочуть повернути свої корупційні схеми”.

В СКУ подякували всім, хто підтримує Супрун, і закликала повернути її до уряду.

“Закликаємо депутатів Верховної Ради України проголосувати за призначення Уляни Супрун Міністром охорони здоров’я України”, – резюмували в СК.

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