Гуайдо звернувся за допомогою до Папи Римського

Папа Римський вже пропонував своє посередництво.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо в ефірі телеканалу Sky TG24 звернувся до Папи Римського Франциску з проханням допомогти у врегулюванні конфлікту в країні.

“Гуайдо уточнив, що такі люди, як понтифік, можуть вплинути на проведення вільних виборів. Політик також сказав, що був би радий прийняти Франциска у Венесуелі, і нагадав про те, що понтифік Іван Павло II відвідував країну 25 років тому”, – йдеться в повідомленні.

Раніше з проханням допомогти в налагодженні діалогу до Папи Римського звернувся президент Венесуели Ніколас Мадуро.

Папа Римський Франциск не виключив посередництва Ватикану в кризі у Венесуелі, однак лише в тому випадку, якщо про це попросять обидві сторони.

Як повідомлялося, 23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційного та економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Гуайдо заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні 2018 року оголосив про свою перемогу на президентських виборах у Венесуелі і 10 січня почав свій другий строк, не здатен виконувати обов’язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Гуайдо підтримали США, Канада, Ізраїль, майже всі країни Латинської Америки, Європарламент та 10 країн Європейського Союзу. В українському МЗС заявили, що Київ визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели – Національної асамблеї (парламенту), а також лідером демократичної опозиції.