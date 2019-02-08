У Франції більше тисячі осіб стали жертвами грипу

В країні епідемія.



Епідемія грипу, яка охопила Францію, з жовтня 2018 року стала причиною смерті 1100 осіб.

При цьому епідемія ще не досягла свого піку, проте вже поширилася по всіх регіонах країни. За правилами, прийнятим у Франції, епідемія оголошується, коли на кожні 100 000 осіб припадає 350 випадків захворювання.

“Всі показники поширення грипу ростуть – консультації лікарів, відвідування відділень невідкладної допомоги, госпіталізацію. Серед понад 12 тисяч пацієнтів, які були доставлені у відділення невідкладної допомоги з-за грипу минулого тижня понад 1800 були госпіталізовані (+70% порівняно з попереднім тижнем)”, – йдеться в останньому звіті національного органу охорони здоров’я Santé Publique France.

Епідемія грипу в основному викликана вірусами A (H3N2) і A (H1N1). Перші оцінки ефективності вакцини вказують на помірну ефективність проти вірусу A (H1N1) і низьку проти вірусу A (H3N2). Найчастіше на лікарняні ліжка потрапляли люди похилого віку, старше 75 років (43%), і діти до п’яти років (15%).