Долар і євро «відкотилися» до річних мінімумів: останні дані

На сьогодні, 7 лютого, Національний банк України (НБУ) встановив такі курси основних іноземних валют до гривні:

1 долар США – 26,96 грн;

1 євро – 30,72 грн;

10 російських рублів – 4,1 грн.

Раніше НБУ пояснив нетиповий обвал курсу долара в Україні.

Курс євро впав на 37 копійок після зниження на 20. Євровалюта опустилася нижче психологічної позначки у 31 гривню. Так дешево євро не коштував з 20 липня 2018 року.

Вартість 10 російських рублів знизилася на п’ять копійок.

У середу, 6 лютого, курс долара на міжбанківському валютному ринку впав нижче психологічної позначки, знизившись на 14 копійок на купівлі і на 13 – у продажу. Так, безготівкова американська валюта торгувалася на рівні 26,98/27,01 грн (покупка/продаж). Вартість євро встановилася на відмітках 30,72/30,75 грн, знизившись на 24 копійки. Сьогоднішні торги ще не почалися.

Згідно з базовим сценарієм трирічної Бюджетної резолюції, в 2019 році середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 30,5 грн/дол., а в 2020 – 31 грн/дол. Але в бюджеті-2019 зазначено, що розрахунки проводилися, виходячи з курсу 29,4 грн. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли – “бюджетний” курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник, узятий для розрахунків заради створення “подушки безпеки”.

У прогнозі МВФ наголошується, що в 2019 році гривня девальвує на 5,89% – до 28,66 грн/дол., а в 2020-му – ще на 4,43%, до 29,93 грн/дол.

У той же час, Стратегія управління державним боргом України передбачає зміцнення курсу гривні в 2019 році до 29,4 грн/дол після очікувалися в 2018 році 30,1 грн/дол. У 2020 році очікується зниження курсу гривні до 30,2 грн/дол.

В макроекономічному огляді Міністерства фінансів України містяться такі дані: обмінний курс гривні до долара США в 2019 році складе 28,2 грн/дол., у 2020 році – 29,7 грн/дол., у 2021 році – 30,4 грн/дол.

А згідно з “Прогнозом економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки”, розробленому в Мінекономрозвитку, на кінець 2019 року гривня ослабне до 29,4 грн/дол. (плюс-мінус 2 грн). За розрахунками МЕРТ, гривня девальвує до 30,7 грн/дол. (плюс-мінус 2 грн) до кінця 2021 року.

При цьому експерти раніше пояснили, як може змінюватися курс гривні протягом 2019 року:

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – досягнутий 26 січня 2018 року.

Згідно з “індексом бігмака”, долар в Україні має коштувати 9,68 грн, однак експерти закликають не сприймати цей індекс серйозно, адже він не відображає повною економічною картини.