Омеляна Гебрева отруїли.



Третій учасник замаху на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері, якого ЗМІ називають Сергієм Федотовим, пов’язаний з іншим отруєнням «Новачком» навесні 2015 року. Про це йдеться в спільному розслідуванні видання The Insider і групи Bellingcat.

Уточнюється, що мова йде про отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева.

The Insider і Bellingcat з’ясували, що Федотов відвідував Болгарію в ті дні, коли там був отруєний Гебрев. Експертиза встановила що при замаху використовувалося речовина класу «Новачок».

За даними розслідувачів, Федотов отримав своє агентурне ім’я в 2010 році. У той же самий час свої імена отримали підозрювані Великобританією в замаху на Скрипалів Олександр Петров і Руслан Боширов. Розслідувачі повідомляють, що Федотов активно подорожував по Європі та Середній Азії.

Після отруєння Гебрева висувалися дві можливі варіанти причини. Перша – це поставки зброї в Україну. До того часу він експортував спеціалізовану оборонну техніку в нашу країну. Другий варіант: можлива зацікавленість з боку Росії у впливі на діяльність контрольованого Гебревым заводу по виробництву зброї. Це підприємство стратегічного рівня, як в Болгарії, так і НАТО в цілому.

Раніше росСМИ відзначали, що Федотов одночасно з Петровим і Бошіровим літав до Праги в 2014 році, а також у Великобританії, тоді, коли отруїли Скрипаля.

5 березня 2018 року офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості в британському Солсбері і госпіталізовані з отруєнням невідомою речовиною, яка згодом ідентифікували як нервовий реагент «Новачок» російського походження.

Пізніше, 30 червня, сталося отруєння «Новачком» двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер, 45-річний Чарлі Роулі, вижив.

5 вересня прокуратура Великобританії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані – «Олександр Петров» (справжнє ім’я Олександр Мишкін) і «Руслан Боширов» (справжнє ім’я Анатолій Чепіга) – є офіцерами ГРУ.