В Японії батьки до смерті закатували дитини

Дівчинка померла через побиття.



Уряд Японії в п’ятницю, 8 лютого, відкрило спеціальне засідання на чолі з прем’єр-міністром Сіндзо Абе у зв’язку з недавнім убивством батьками своєї дитини при бездіяльності органів опіки.

Японський прем’єр заявив, що школа, комітет з освіти, дитяча консультація не змогли врятувати життя дитини, незважаючи на те, що їм “був посланий сигнал SOS”.

Прем’єр дав вказівку протягом місяця провести термінову перевірку у всіх дитячих консультаціях і виробити систему взаємодії органів, причетних до захисту життя дітей, включаючи поліцію.

Зазначається, що наприкінці січня 10-річна Міа Куріхара була виявлена мертвою у ванній своєї квартири після тривалих знущань і побоїв з боку батька.

За даними слідства, в шкільній анкеті дівчинка зізналася, що її регулярно б’є батько. Замість того, щоб встати на захист дитини, органи опіки вчинили посадовий порушення і віддали анкету батькові.

У січні школа звернулася в органи опіки з приводу того, що Міа з початку року жодного разу не з’явилася на заняттях.

Пізніше зі слів матері стало відомо, що батько бив дитину кожен день, примушував стояти, не давав спати, будив і бив, поливав крижаною водою.

На тілі дівчинки були помітні сліди побиття, з-за чого батько не пускав її в школу і на вулицю.

Через два дні після повідомлення про пропуски Міа померла.