Нідерланди: РФ погодиться на переговори з MH17

Амстердам підтримує дипломатичні контакти з Москвою з питання краху малайзійського Boeing 777 над Донбасом.

Міністерство закордонних справ Нідерландів висловило впевненість, що незабаром представники Росії сядуть за стіл переговорів з питання краху малайзійського Boeing 777 над Донбасом. Про це в четвер, 7 лютого, повідомило агентство Reuters.

“Ми перебуваємо в контакті з Росією з питань національної підзвітності по дипломатичних каналах. Ми впевнені, що найближчим часом сядемо з росіянами за стіл переговорів”, − заявила прес-секретар голландського МЗС.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився в Донецькій області. Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули.

У травні 2018 року об’єднана слідча група підвела перші підсумки розслідування інциденту. Згідно з висновками слідчих, Boeing був збитий з російського зенітного комплексу Бук, який доставили на південний схід України з 53-ї зенітної ракетної бригади під Курськом.

Міноборони РФ ці дані заперечує.