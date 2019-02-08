Туреччина підставляє Москви, заважаючи російської нафти дійти до Європи

Біля турецьких проток Босфор і Дарданелли скупчилися 55 суден, у тому числі 21 танкер suezmax і 26 танкерів класу аframax. Більшість з них перевозять російську і казахстанську нафту. Як повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на дані портового оператора Tribeca Shipping, ще у вівторок танкерів було 51.

Суду, які опинилися у своєрідній пробці, завантажені 41 млн барелів нафти. Перші повідомлення про затримки з’явилися в кінці січня. Замість звичайних 5-6 днів танкери змушені чекати 16-17 днів, щоб пройти в Середземне море, і близько двох тижнів для проходу в Чорне.

У числі причин ситуації, що склалася, називаються введені Туреччиною нові, більш суворі, правила проходу суден через протоки, які вимагають обов’язкової участі в проведенні буксира. Напруженість створює і несприятлива погода в регіоні.

«Якщо ситуація із затримками збережеться чи посилиться, нафтопереробні заводи у Середземномор’ї дуже скоро почнуть відчувати брак сировини», — вважає директор консалтингової компанії Facts Global Energy Джеймс Девіс. Однак, на його думку, робота над вирішенням проблеми йде.

Босфор і Дарданелли є ключовими точками в транзиті вантажів з чорноморських портів, зокрема, для експорту нафти з Росії, Казахстану та Азербайджану. Щорічно через них перевозиться понад 120 млн тонн нафти і нафтопродуктів.

Статус проток регулюється Конвенцією Монтре при збереженні над ними суверенітету Туреччини. Згідно з документом торгові судна всіх країн можуть вільно проходити через протоки, тоді як для військових встановлені обмеження. При цьому в разі військових дій Туреччина може заборонити прохід кораблів через протоки.

Генеральний директор ЗАТ «Инфотэк-термінал», провідний експерт Союзу нафтогазопромисловців Росії Рустам Танкаев вважає, що причин такої затримки може бути багато, але на ситуацію із забезпеченням Європи паливом це серйозно навряд чи вплине.

— Поставки нафти на європейські нафтопереробні заводи йдуть зі всіх можливих напрямків. Чорноморське напрямок важливе, але далеко не найголовніше. Є й інші напрямки. Дефіциту, зокрема, бензину в Європі не виникне.

Але що стосується затримок на 16 днів, то це дуже дорога справа. Простий танкерів — це не просто втрата часу, це втрата грошей, тому що за фрахт треба платити.

Я думаю, проблем з поставками нафти і бензину, швидше за все, не буде, а от ціни це може підняти.

Віце-президент Центру стратегічних комунікацій Дмитро Абзалов не схильний бачити в тому, що відбувається злий умисел, тим більше що через Новоросійський порт працюють не тільки російські компанії, з якими Туреччина навряд чи хоче сваритися. Експерт також нагадав, що останні переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом пройшли відносно спокійно.

— Цілком можливо, це спроба посилити позиції перед зустріччю, яка пройде в наступний четвер (14 лютого — ред.) в Сочі, де будуть обговорювати Сирію. Хоча, як показує практика, Ердоган зазвичай використовує інший інструмент. Наприклад, обмеження доступу (російським компаніям — ред.) на місцевий ринок, який легше обмежувати за санітарним ознаками і простіше відкривати.

Крім того, простіше було б обмежити прохід військових кораблів. Хоча цей процес регулюється Доктриною Монтре, але насправді, наприклад, питання її інтерпретації на стороні країни, через яку проходять протоки. Є багато інших інструментів.

Нарешті, Ердоган зараз не зацікавлений в тому, щоб серйозно дестабілізувати російсько-турецькі відносини. Москва активно будує «Турецький потік», атомну електростанцію «Аккую», тому на цьому тлі створювати проблеми з перевалкою було б досить дивно.

Швидше за все, тут конкретного наміру не було. Тим більше що ускладнити прохід танкерів саме за національною ознакою дещо складно, так як вони шикуються послідовно. Незрозуміло тоді, чому віддається пріоритет тим чи іншим танкерам?

Крім того, нагадаю, що свого часу саме проблеми з трафіком через протоки призвели до переговорів про створення альтернативних маршрутів. Мова йде, наприклад, про нафтопровід Бургас-Александруполіс, який як раз повинен був обходити турецькі протоки з боку Болгарії і закінчуватися в Греції. Проблеми, які можуть виникнути у Туреччині з-за цих проток, можуть посунути цей процес.

«СП»: — Є побоювання, що ця ситуація може призвести до проблем з сировиною на європейських НПЗ. Це не призведе до дефіциту палива на ринку Європи?

— Це малоймовірно, так як частина енергоносіїв йде безпосередньо на трубопроводах. Каспійський трубопровідний консорціум, звичайно, працює з Євросоюзом, але зазвичай досить непогані запаси. Нарешті, є альтернативні поставки енергоносіїв, додаткові обсяги завжди можна закупити з інших напрямів, наприклад, з Північної Африки.

Ось, якщо будуть проблеми з лівійськими поставками, на які наложатся проблеми з поставками з Чорноморського басейну, це може викликати деякі ускладнення і труднощі. Але, як показує практика, до фундаментальних проблем це не призведе хоча б тому, що є альтернативні точки поставки енергоносіїв.

Плюс до всього нафту поки не дорожчає на спотовому ринку. Якби була фундаментальна проблема з протоками, то ми б побачили нафта за 65. Було б точно якесь підвищення. Поки про це ніщо не свідчить.

Нарешті, важливим фактором є тепла погода. Якби було холодніше, як у попередні сезони, витрата енергоносіїв б збільшився. Мова йде про газ і нафту. Погода м’яка, і витрата не сильно збільшується. Так що підстав для страхів поки немає. У довгостроковій перспективі дефіцит не проглядається.