Bloomberg: Туреччина не пускає російську нафту в Європу

Постачання російської нафти до Європи через Чорне та Середземне море продовжують стикатися з труднощами рішення Туреччини змінити правила судноплавства через Босфор і Дарданелли.

Пробки з танкерів, а також зерновозів, які відправляються на експорт через Новоросійськ, продовжують збільшуватися і б’є історичні рекорди.

На 6 лютого в очікуванні дозволу біля входу в турецький протоки стояли 55 суден, включаючи 26 танкерів класу Aframax і 21 — класу Suezmax. На їх борту в сумі перебувало понад 41 млн барелів нафти.

Якщо влітку проходження проток доводилося чекати 1-2 дні, а минулої зими не більше 5-6 днів, то тепер середній термін очікування на вихід з Чорного моря становить 16 днів, а на вході — 15.

В результаті кожен танкер, що перевозить російську нафту, а потім повертається в порт для завантаження нової, змушений майже місяць проводити в очікуванні у межі турецьких територіальних вод.

Затримки почалися восени після того, як у вересні Туреччина посилила правила навігації, розширивши список судів, які зобов’язані використовувати буксир в протоках.

«Якщо затримки продовжаться і посиляться, середземноморські нафтопереробні заводи дуже скоро опиняться у скрутному становищі», — говорить директор Facts Global Energy Джеймс Девіс.

З-за спізнюються танкерів від графіка відвантаження відстає порт Новоросійськ, через який Росія продає близько 14% всієї що йде на експорт нафти, або близько 720 тисяч барелів на день.

Згідно з планом Міненерго РФ, в першому кварталі на експорт передбачалося відправити 61,7 тонн нафти, з яких 8,6 млн тонн — через Новоросійськ.

Альтернативний маршрут для танкерів в Європу через Балтійське море. Сумарно порти Приморськ і Усть-Луга за січень-березень повинні відвантажити 18,8 млн тонн, або кожен третій барель, проданий за кордон.